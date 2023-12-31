Андреа Стелла: Пиастри превзошёл все ожидания

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, уверен, что Оскар Пиастри в полной мере заслуживает тех весьма похвальных отзывов, которые звучали в его адрес в уходящем году.

По итогам дебютного сезона в Формуле 1 молодой австралиец получил награду FIA как лучший новичок года: он дважды поднимался на подиум, выиграл субботний спринт в Катаре и набрал по итогам чемпионата 97 очков, заняв 9-е место личного зачёта.

В течение года автоспортивная пресса не жалела эпитетов, когда писала об успехах Оскара, и, по мнению Стеллы, это вполне оправдано.

«Это совершенно заслуженные оценки, – подчеркнул руководитель команды McLaren, принимая участие в австралийском подкасте KTM Summer Grill. – С моей точки зрения, Оскар превзошёл ожидания. У нас был оптимистичный настрой, безусловно, мы очень сильно хотели, чтобы свой первый сезон в Формуле 1 он провёл в McLaren, но то, чего он добился на трассе и в какой-то мере за её пределами, было выше всех ожиданий.

Полагаю, было два момента, которые нас очень впечатлили. Прежде всего я бы хотел отметить его чистую скорость. Во-вторых, эту скорость он не торопится показывать, когда в этом нет необходимости. В общем, у него интересный подход.

Например, на первой тренировке вовсе не обязательно выкладываться до предела, поскольку это сессия, когда гонщик должен войти в ритм, детально во всём разобраться, чтобы в дальнейшем всё собрать воедино и проехать по-настоящему быстрые круги.

Именно такой подход, позволяющий постепенно во всем разобраться и добиться нужных скоростей, затем позволил Оскару отлично провести квалификацию в Сузуке, где он показал 2-й результат, хотя это одна из самых сложных трасс чемпионата. Эта трасса с её скоростными поворотами не прощает ошибок, а он никогда раньше там не выступал.

Однозначно, если не знаешь, что он новичок, то этого и не скажешь. Оскар правильно применяет свой талант, поскольку он очень спокойный и уравновешенный парень, и умеет контролировать своё психологическое состояние. По-моему, для гонщика это очень важное качество, поскольку позволяет его мозгу нормально работать, не отвлекаться на второстепенные раздражители и отделять то, что действительно важно».

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