Гидо ван дер Гарде: У де Вриза всё могло получиться

Бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде в интервью RacingNews365 вспомнил ситуацию с увольнением его земляка Ника де Вриза из AlpgaTauri уже после десяти Гран При…

Гидо ван дер Гарде: «В начале сезона машина AlphaTauri вела себя нервно, Юки Цунода тоже с ней не справлялся.

Ник уже через несколько гонок почувствовал огромный прессинг. Можно представить, как сложно приходится гонщику, когда Хельмут Марко каждый уик-энд кричит, что ты должен быть лучше, быстрее, что ты должен опередить Цуноду и стать лидером команды. Понятно, что в какой-то момент вы срываетесь.

Ожидания были ошибочными. Невозможно представить, что новичок Формулы 1 сможет за полгода полностью освоиться и собрать команду вокруг себя. После единственного Гран При за рулём Williams в Италии’22 все почему-то решили, что у Ника не возникнет проблем.

Очень жаль, что ему не дали больше времени. Одним гонщикам нужно больше времени, чем другим, чтобы реализовать свой потенциал. Но я знаю, насколько Ник хорош, насколько предан своему делу.

Думаю, Ник смог бы заработать очки в концовке сезона. Возможно, Хельмут Марко к тому времени немного бы успокоился. Когда команда расслаблена, вы сразу выступаете лучше. Вы становитесь единым целым с машиной. Поэтому я думаю, что то, что показал Риккардо в конце сезона, мог показать и Ник».

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