Крофт: Ваулз – лучший руководитель команды в 2023-м

Комментатор Sky Sports F1 Дэвид Крофт считает, что новый руководитель команды Williams Джеймс Ваулз даже лучше справился со своей работой, чем его коллега из чемпионской Red Bull Racing Кристиан Хорнер…

Дэвид Крофт: «Для меня Ваулз, без сомнения, лучший руководитель команды в прошедшем сезоне. У него было только три месяца, чтобы освоиться, этого явно мало, чтобы реализовать какой-либо план, позволяющий быстро добиться хороших результатов.

Уже на тестах я видел, как он вносит небольшие поправки в работу Williams, сразу дающие нужный эффект. Тот подход, который используют в Mercedes, он принёс с собой в Williams, сказав сотрудникам: «Я знаю, что вы делаете это так, но попробуйте сделать иначе».

При том, за кулисами он налаживал операционную деятельность, занимался долгосрочным планированием, определяя, где ему нужны ключевые сотрудники технического персонала. Приход Пэта Фрая на роль технического директора не стал для меня неожиданностью.

Он работал по 16 часов в день. Мы отлично пообщались в Баку, когда он уезжал с трассы, а я возвращался в отель. Это было довольно поздно. Я спросил: «Ты в порядке?» Он ответил: «Я устал, но мне это нравится. Я знал, что это серьёзная работа, но не понимал, насколько она будет большой, но мне это очень нравится».

Это было в Баку. С тех пор мы много общались, и ему всё ещё очень нравится. Он блестяще работает со спонсорами, общается с прессой, объясняет не только то, что касается Williams, но и происходящее на трассе. Он общается с болельщиками, в то числе напрямую в социальных сетях. Это вдохновляет людей.

Думаю, через три-четыре года он станет одним из лучших руководителей топ-команд. Я действительно так считаю. Он понимает маркетинг. Он инженер по профессии. Он отличный стратег. Он находит общий язык с гонщиками. И он начинает разбираться в политике.

В будущем Ваулз может стать боссом большой команды. Я очень надеюсь, что он им станет, поскольку полностью этого заслуживает, неустанно работая ради успеха».

Источник