Следить

Автоспорт

Норрис и Ферстаппен – лидеры голосования «Гонщик дня»

С 2016 года болельщики определяют «Гонщика дня» по итогам каждой гонки, участвуя в опросе на официальном сайте.

В этом году в первую пятёрку по итогам 22-х гонок из двадцати двух выходивших на старт гонщиков попали шестнадцать – все, кроме Боттаса, Стролла, Хюлкенберга, Магнуссена, де Вриза и Сарджента.

Чаще всего в уходящем году «Гонщиком дня» называли Ландо Норриса, но по сумме поданных голосов чуть впереди Макс Ферстапен.

Победители опроса "Гонщик дня" в сезоне 2023 года

Гонщик Гонщик дня Попадание в пятёрку Сумма голосов В среднем
Ферстаппен 3 21 242,9 20,24
Норрис 5 11 237,1 19,76
Перес 3 15 236,6 19,72
Алонсо 2 10 180,8 15,07
Хэмилтон 1 14 162,4 13,53
Леклер 1 12 112,9 9,41
Сайнс 2 4 84,1 7,01
Пиастри 2 4 80,3 6,69
Расселл 5 54,7 4,56
Элбон 1 3 53,4 4,45
Цунода 1 3 42,8 3,57
Гасли 3 25,9 2,16
Окон 1 1 23,5 1,96
Риккардо 1 21,6 1,80
Лоусон 1 14,4 1,20

Источник

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт