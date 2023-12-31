Норрис и Ферстаппен – лидеры голосования «Гонщик дня»

С 2016 года болельщики определяют «Гонщика дня» по итогам каждой гонки, участвуя в опросе на официальном сайте.

В этом году в первую пятёрку по итогам 22-х гонок из двадцати двух выходивших на старт гонщиков попали шестнадцать – все, кроме Боттаса, Стролла, Хюлкенберга, Магнуссена, де Вриза и Сарджента.

Чаще всего в уходящем году «Гонщиком дня» называли Ландо Норриса, но по сумме поданных голосов чуть впереди Макс Ферстапен.

Победители опроса "Гонщик дня" в сезоне 2023 года

Гонщик Гонщик дня Попадание в пятёрку Сумма голосов В среднем Ферстаппен 3 21 242,9 20,24 Норрис 5 11 237,1 19,76 Перес 3 15 236,6 19,72 Алонсо 2 10 180,8 15,07 Хэмилтон 1 14 162,4 13,53 Леклер 1 12 112,9 9,41 Сайнс 2 4 84,1 7,01 Пиастри 2 4 80,3 6,69 Расселл — 5 54,7 4,56 Элбон 1 3 53,4 4,45 Цунода 1 3 42,8 3,57 Гасли — 3 25,9 2,16 Окон 1 1 23,5 1,96 Риккардо — 1 21,6 1,80 Лоусон — 1 14,4 1,20

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