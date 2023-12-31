Автоспорт
Норрис и Ферстаппен – лидеры голосования «Гонщик дня»
С 2016 года болельщики определяют «Гонщика дня» по итогам каждой гонки, участвуя в опросе на официальном сайте.
В этом году в первую пятёрку по итогам 22-х гонок из двадцати двух выходивших на старт гонщиков попали шестнадцать – все, кроме Боттаса, Стролла, Хюлкенберга, Магнуссена, де Вриза и Сарджента.
Чаще всего в уходящем году «Гонщиком дня» называли Ландо Норриса, но по сумме поданных голосов чуть впереди Макс Ферстапен.
Победители опроса "Гонщик дня" в сезоне 2023 года
|Гонщик
|Гонщик дня
|Попадание в пятёрку
|Сумма голосов
|В среднем
|Ферстаппен
|3
|21
|242,9
|20,24
|Норрис
|5
|11
|237,1
|19,76
|Перес
|3
|15
|236,6
|19,72
|Алонсо
|2
|10
|180,8
|15,07
|Хэмилтон
|1
|14
|162,4
|13,53
|Леклер
|1
|12
|112,9
|9,41
|Сайнс
|2
|4
|84,1
|7,01
|Пиастри
|2
|4
|80,3
|6,69
|Расселл
|—
|5
|54,7
|4,56
|Элбон
|1
|3
|53,4
|4,45
|Цунода
|1
|3
|42,8
|3,57
|Гасли
|—
|3
|25,9
|2,16
|Окон
|1
|1
|23,5
|1,96
|Риккардо
|—
|1
|21,6
|1,80
|Лоусон
|—
|1
|14,4
|1,20