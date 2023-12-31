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Автоспорт

Рон Деннис получит рыцарский титул и станет «сэром Роном»

Кристиан Хорнер – не единственный представитель британского автоспорта, кто включён в традиционный новогодний наградной список, утверждённый Королём Чарльзом III, и получит очередной престижный титул.

Рон Деннис, бывший руководитель команды McLaren, возглавлявший её на протяжении трёх с половиной десятилетий, также удостоен такой чести. Он получит рыцарский титул не только за вклад в развитие британского автоспорта, но и за другие общественно-полезные виды деятельности, в частности, за благотворительность.

В настоящее время Деннис работает в компании Podium Analytics, неправительственной организации, которая занимается вопросами снижения травматичности спорта, а также сотрудничает с рядом благотворительных организаций. Титул CBE (Командор ордена Британской империи) он получил ещё в 2000 году, но многие считали и считают, что он заслуживает более высокой награды. Теперь эта несправедливость исправлена, и в 2024 году он получит право именоваться «сэром Роном Деннисом».

Также титул CBE получит Чарльз Гордон-Леннокс, Герцог Ричмондский, который много лет занимается организацией и проведением знаменитого Фестиваля скорости в Гудвуде.

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Автоспорт

Рон Деннис получит рыцарский титул и станет «сэром Роном»

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