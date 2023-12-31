У Леклера новая дорожная Ferrari

На мероприятие в знаменитом казино в Монако Шарль Леклер приехал за рулём своей новой машины – белоснежной Ferrari 812 Competizione Aperta.

Карлос Сайнс тоже выбрал купе Ferrari 812 Competizione, но серого цвета и без откидного верха.

Это две эксклюзивные модели Ferrari. Машина Сайнса выпущена тиражом в 999 единиц и стоит 550 000 евро, а у машины Леклера тираж 599 единиц по цене 650 000 евро.

Возможно, это последние спортивные автомобили, выпущенные в Маранелло, с безнаддувным двигателем V12 – самой традиционной конфигурацией итальянского производителя.

Мощность мотора – 830 л.с., он раскручивается до 9500 оборотов в минуту. Машина разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,85 секунды. Максимальная скорость – 340 км/ч.

Источник