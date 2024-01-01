Дэвид Култхард о переменах, которые ему не нравятся

В подкасте «Формула успеха» Дэвид Култхард говорил о переменах в правилах, которые ему не нравятся…

Дэвид Култхард: «Формула 1 остаётся отличным полигоном для отработки новых технологий. Современные машины – настоящие произведения технического искусства. Но минус в том, что весят они сейчас почти как спорткары. Мне не нравится, что гонщикам приходится снимать ногу с педали газа и двигаться накатом, чтобы экономить топливо. У нас был лимит в 100 кг топлива, сейчас максимум – 110 кг, но его всё равно не хватает.

Последние перемены в правилах приблизили Формулу 1 к гонкам на выносливость. Гран При — это максимум 305 километров. Обычно самая длинная гонка длится около пары часов, а большинство – около 90 минут. Это спринтерские гонки. В них участвуют самые быстрые машины, доведенные до предела. И я чувствую себя неловко, когда гонщики вынуждены экономить топливо и беречь резину, используют не скорость, а стратегию для победы в гонке. Цель, конечно, осталась прежней – кто первым увидел финишный флаг, тот и победил, но происходящее сейчас мне не особенно нравится.

Машины должны стать легче и громче, звук моторов – это саундтрек к нашему шоу. Он возбуждает интерес.

Когда в Катаре ограничили число кругов на одном комплекте шин и их не нужно было экономить, гонщики выглядели как гладиаторы. Они выходили из машины, обливаясь потом, и выглядели так, словно участвовали в битве – и это было фантастическое зрелище, которого мы ждём».

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