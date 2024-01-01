Эдди Джордан: Зрители хотят видеть обгоны на трассе

Бывший руководитель собственной команды Эдди Джордан в подкасте «Формула успеха» заявил, что хотел бы видеть больше реальных обгонов на трассе…

Эдди Джордан: «Больше всего меня раздражают обгоны на пит-стопах, все эти подрезки и перерезки. Да, я понимаю, что это тоже возможность выиграть позицию. Но не это все мы хотим видеть.

Я хочу видеть борьбу гонщиков на трассе. А сейчас едва кто-то понимает, что подобрался достаточно близко, он раньше сворачивает на пит-лейн, выезжает на свежих шинах, и в итоге оказывается впереди. Команда довольна, что удалось обогнать соперника за счёт стратегии.

Но это не совсем то, что хотят видеть зрители. Они хотят видеть обгоны на трассе, а не на пит-лейн. И это мне категорически не нравится, как и слишком большой вес современных машин».

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