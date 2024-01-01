Ферстаппен – третий в рейтинге L’Équipe

В конце года французский L’Équipe проводит традиционный опрос, чтобы определить лучшего спортсмена года.
По традиции, журналисты издания назвали свою пятёрку лучших спортсменов, которые получили очки по системе 6 — 4 — 3 — 2 — 1.
В этом году лучшим рейтинг с большим преимуществом возглавил теннисист Новак Джокович, набравший даже больше баллов, чем прошлогодний победитель Лионель Месси. Чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен поднялся с пятого места на третье.
Десятка лучших спортсменов года по версии L’Équipe
|Спортсмен
|Вид спорта
|Страна
|Баллы
|1. Новак Джокович
|теннис
|Сербия
|876
|2. Леон Маршан
|плавание
|Франция
|361
|3. Макс Ферстаппен
|Формула 1
|Нидерланды
|348
|4. Ноа Лайлс
|легкая атлетика
|США
|315
|5. Сия Колиси
|регби
|ЮАР
|216
|6. Марко Одерматт
|горные лыжи
|Швейцария
|197
|7. Йоханнес Бо
|биатлон
|Норвегия
|155
|8. Тадей Погачар
|велоспорт
|Словения
|151
|9. Матье ван дер Пул
|велоспорт
|Нидерланды
|132
|10. Эрлинг Холанд
|футбол
|Норвегия
|130