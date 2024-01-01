Ферстаппен – третий в рейтинге L’Équipe

В конце года французский L’Équipe проводит традиционный опрос, чтобы определить лучшего спортсмена года.

По традиции, журналисты издания назвали свою пятёрку лучших спортсменов, которые получили очки по системе 6 — 4 — 3 — 2 — 1.

В этом году лучшим рейтинг с большим преимуществом возглавил теннисист Новак Джокович, набравший даже больше баллов, чем прошлогодний победитель Лионель Месси. Чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен поднялся с пятого места на третье.

Десятка лучших спортсменов года по версии L’Équipe

Спортсмен Вид спорта Страна Баллы 1. Новак Джокович теннис Сербия 876 2. Леон Маршан плавание Франция 361 3. Макс Ферстаппен Формула 1 Нидерланды 348 4. Ноа Лайлс легкая атлетика США 315 5. Сия Колиси регби ЮАР 216 6. Марко Одерматт горные лыжи Швейцария 197 7. Йоханнес Бо биатлон Норвегия 155 8. Тадей Погачар велоспорт Словения 151 9. Матье ван дер Пул велоспорт Нидерланды 132 10. Эрлинг Холанд футбол Норвегия 130

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