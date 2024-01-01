Мик Шумахер: Я думал о Японии и Штатах, но выбрал WEC

Мик Шумахер признался, что в числе вариантов продолжения карьеры в 2024-м рассматривал переход в IndyCar или в японскую серию Super Formula, но выбрал WEC, чтобы остаться в Европе и иметь возможность быть резервным пилотом Mercedes в Формуле 1.

Мик Шумахер: «Для меня было важно сохранить связь с Mercedes и современными машинами Формулы 1.

Вы всегда про себя перебираете разные варианты, взвешиваете все «за» и «против». Лично для меня у перехода в WEC меньше всего минусов и больше всего плюсов, поэтому решение не было сложным.

Я думал о том, чтобы поехать в Японию или в Штаты, но бы это здорово осложнило возможность совмещать выступления с Формулой 1».

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