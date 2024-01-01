Риккардо: Хочу доказать, что способен на большее

В этом году Даниэль Риккардо вернулся в Формулу 1, став напарником Юки Цуноды в AlphaTauri, и хотя нельзя сказать, что он легко обыграл японца, на его лице вновь улыбка…

Даниэль Риккардо: «В начале карьеры меня многие недооценивали. Некоторые гонщики, вероятно, смеялись надо мной и думали: что же сделали в Red Bull, пригласив молодого кудрявого парня, который просто много улыбается. Он может быть быстрым на одном круге, но в гоночной ситуации потеряется.

По крайней мере, мне так казалось. А может я всё это придумал, чтобы самому себе что-то доказать. Но в этом году я вновь призвал на свою сторону «силу медоеда» и даже получил большинство голосов в опросе за лучший обгон.

Я почувствовал, что пришло время сделать шаг вперед и относиться к себе немного более серьезно. В следующем году исполнится десять лет с тех пор, как я стал выступать с символом медоеда, и я хочу сделать следующий шаг, подняться на ступеньку выше. И да, сейчас меня воспринимают всерьёз. Я живу по графику, каждый день тренируюсь в спортзале. Я просто хочу доказать, что способен на большее».

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