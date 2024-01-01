Выполнив обязательства перед прежним титульным спонсором – Alfa Romeo, в первый день нового года в Sauber подтвердили новое название команды.

Эксклюзивным титульным партнёром в сезонах 2024 и 2025 года стала компания Stake – известный бренд в области ставок, развлечений и стиля жизни. Команда будет называться Stake F1 Team.

Кроме того Stake возьмет на себя управление социальными сетями команды под именем @stakef1team, что отражает новый брендинг команды.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Прошлый сезон стал началом пути Stake в Формуле 1, и новая роль бренда в качестве титульного партнёра – следующий шаг на этом пути.

Stake не только успешно воспользовалась растущей базой болельщиков Формулы 1, чтобы укрепить своё собственное сообщество, но и познакомила со спортом совершенно новую аудиторию, что пойдёт на пользу не только нашей команде, но и остальным участникам Формулы 1».

Эдвард Крэйвен, соучредитель Stake: «Мы рады возможности привнести в команду новый яркий образ, начав сезон Формулы 1 с дерзкого названия Stake F1 Team. Страсть к скорости, инновациям и расширению границ даёт идеальную возможность для того, чтобы поднять команду на небывалую высоту в 2024 году и далее.

В ближайшие годы нас ждёт захватывающее приключение, мы планируем провести несколько фантастических мероприятий, так что приготовьтесь и следите за новостями – команда Stake F1 ускоренно движется к захватывающему будущему!»

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