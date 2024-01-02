Эстебан Окон о своём отношении к Михаэлю Шумахеру

Эстебан Окон никогда не скрывал, что с юных лет его кумиром был Михаэль Шумахер, и когда он занимался картингом, то неизменно выступал в соревнованиях в комбинезонах красного цвета. Такое отношение к семикратному чемпиону мира сформировалось с тех пор, как в детстве вместе с отцом он смотрел Формулу 1 по ТВ, но ещё сильнее проникся, когда в 2006 году впервые побывал на Гран При Франции.

Эстебану тогда было 10 лет, он смотрел гонку с трибун автодрома в Маньи-Куре, и в тот день Михаэль одержал свою 88-ю победу.

Карьера Окона в молодёжных сериях складывалась достаточно успешно: в 2014-м он выиграл титул в Формуле 3 и в качестве награды получил право поработать на тестах во Фьорано вместе с командой Ferrari. В интервью официальному сайту чемпионата он рассказал о нескольких эпизодах, связанных с Шумахером.

«В юные годы я смотрел ТВ и просто видел, насколько явно Михаэль доминировал в Формуле 1 за рулём красной машины, – вспоминает французский гонщик Alpine F1. – Отец всегда смотрел гонки Ф1, в те времена во Франции их показывал канал TF1, а комментировал Жан-Луи Монсе, и по воскресеньям мы садились к телевизору.

Я помню, что играл гоночной машинкой, когда транслировали Гран При Монако – это была гонка 2004 года, поскольку именно тогда я увидел, как Михаэль въехал в туннель – а в те времена телевизионная картинка того, что происходило в туннеле, была не очень качественная.

И потом мы увидели, как он выезжает оттуда на трёх колёсах! Я просто не верил своим глазам, как такое могло случиться?! В моей голове это просто не укладывалось, и, думаю, я тогда проплакал весь день, настолько на душе было тяжело.

Как болельщик я был только на одной гонке, на Гран При Франции 2006 года – в те времена Формулу 1 принимал автодром в Маньи-Куре. Помню, что я сидел на трибуне, расположенной за три поворота до конца круга, и на мне была футболка с портретом Михаэля.

Помню, что вокруг было множество страстных болельщиков, которые показывали всякие забавные жесты, особенно после квалификации. В том году Михаэль не смог выиграть титул, но выиграл ту гонку!

Когда я выступал в картинге – уверен, все видели эти фотографии – у меня был красный комбинезон и шлем, оформленный как шлем Михаэля. Мне очень повезло – шлем мне тогда разрисовал папа. У нас тогда были только фотографии из интернета, причём весьма неважного качества, поэтому не все детали нам удалось воспроизвести правильно..

Также совершенно особенным для меня был момент, когда я впервые получил право провести тесты за рулём машины Формулы 1 – во Фьорано я пилотировал Ferrari в качестве награды, когда в 2014-м выиграл титул в Формуле 3. Тогда сбылась моя мечта, тем более я был ещё очень молод, и у меня остались замечательные воспоминания о том дне.

Чем старше я становился, тем внимательнее изучал наследие Михаэля, его спортивные достижения. Как можно видеть, он во многом изменил Формулу 1, ведь за годы его карьеры совсем иным стал уровень ожиданий, если говорить об отношении команд к гонщикам.

Команды намного больше обращают внимания на нюансы, ведь Михаэль тоже отличался вниманием ко всем деталям. Он был очень тесно связан со своей командой и всегда разделял свой успех со всеми…

Конечно, я выступаю за Alpine, но именно в этой команде Михаэль провёл четыре года и выиграл с ней два титула, когда она называлась Benetton. В ней до сих пор есть несколько человек, которые тогда работали с ним. И они просто подтвердили то, что я слышал от других и видел по ТВ: он был очень скромным парнем, при этом очень целеустремлённым и очень внимательным ко всем деталям».

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