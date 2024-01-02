Льюис Хэмилтон: Не время сбавлять обороты

Льюис Хэмилтон завершил сезон 2023 года на третьем месте личного зачёта, но понятно, что семикратного чемпиона мира такие итоги не устраивают, и в коротком новогоднем обращении к болельщикам он дал понять, что не собирается расслабляться даже в январе и намерен готовится к новому сезону с самыми серьёзными намерениями.

Льюис Хэмилтон: «2024-й. Не время сбавлять обороты. Январь – это месяц, полный энергии, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы повышать набранный темп.

Это время испытать самого себя и продолжать бороться. Надо начать год с с таким настроем, потому что всё ещё впереди».

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