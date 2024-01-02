Название Stake F1 Team расстроило болельщиков

В официальном заявочном листе на 2024 год, обнародованном в декабре, команда, которая в последние пять сезонов именовалась как Alfa Romeo, была названа Stake F1 Team Kick Sauber. Однако руководство швейцарской команды сразу дало понять, что её название ещё может измениться, что и было подтверждено в первый день нового года.

Теперь она называется просто Stake F1 Team, из него исчезло упоминание её корней, а имя её основателя, Петера Заубера, осталось только в названии шасси: Kick Sauber.

О том, что название Stake F1 Team может вызывать юридические сложности, мы рассказывали, но это ожидается лишь через какое-то время, а вот гневная реакция болельщиков последовала сразу.

В многочисленных комментариях в социальных сетях, появившихся на странице Stake под сообщением о смене имени команды, они не только не скрывают своего разочарования, но порой и не выбирают выражений.

Вот одна из самых нейтральных фраз: «Думаю, настоящие поклонники Формулы 1 по-настоящему расстроены».

«Худшее название команды за всю историю Формулы 1», – написал другой болельщик.

«И всё это ради того, чтобы остаться на последнем месте командного зачёта», – вторит ему третий.

Подобных комментариев десятки, но, пожалуй, лучше всего общее настроение передают вот такие слова: «Почему вы не отдаёте должное человеку, создавшему эту команду, который вернул её в чемпионат, когда в конце 2009 года она была на грани закрытия? То, что он тогда сделал, позволило команде стать такой какая она сейчас… Я этого решительно не понимаю».

Многие болельщики пишут, что отныне не собираются следить за результатами этой команды. Возможно, это преувеличение, и такую реакцию публики можно считать излишне эмоциональной, но сложно удержаться от ремарки, что к истории Sauber стоило бы отнестись с большим уважением.

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