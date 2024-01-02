Новое имя команды Sauber может вызывать сложности

В первый день наступившего года швейцарская команда Sauber подтвердила, что в течение двух следующих лет она будет называться Stake F1 Team.

Однако новое имя в дальнейшем может вызывать ряд сложностей, и на это сразу обратила внимание автоспортивная пресса. Кто-то считает, что выбор называния странен даже с филологической точки зрения, потому что вызывает не самые приятные ассоциации, достаточно привести лишь несколько. Слово Stake в зависимости от контекста обозначает и то, что человек может выиграть или проиграть, например, в казино, а во времена инквизиции так называли столб, к которому привязывали тех, кого сжигали заживо. Кроме того, это кол, который втыкают в землю, в том числе в процессе установки палатки.

И так далее – список можно продолжить, но оставим это лингвистам, поскольку есть и более серьёзные вопросы. Журналисты издания PlanetF1 пишут о моментах, которые относятся к юридической области.

Компания Stake стала спонсором команды в феврале 2023 года – поговаривают, что контракт весьма серьёзный в денежном выражении, и за три года Sauber должна получить $100 млн.

Но что это за компания? Как явствует из пресс-релиза команды, Stake – «известный бренд в области ставок, развлечений и стиля жизни». Однако, как обычно в таких случаях, это ещё не вся правда. Stake.com – онлайн-казино, в котором игроки делают ставки в криптовалюте. Формально базируется на Карибских островах, а его холдинговая компания зарегистрирована на Кюрасао.

Но ещё в 2021 году австралийская пресса, проведя своё расследование, выяснила, что на самом деле Stake осуществляет свою деятельность не с этого далёкого острова, а непосредственно из Мельбурна. При этом в Австралии онлайн-казино уже более двадцати лет находятся вне закона и не могут предлагать свои услуги резидентам страны.

Впрочем, в местных законах есть серые области, благодаря которым такие компании всё-таки могут базироваться в Австралии, если они не предлагают свои услуги австралийцам и не позволяют местному населению ими пользоваться. И разумеется, таким компаниям не разрешено размещать свою рекламу в Австралии.

Но вид бизнеса, которым занимается Stake, не поощряется и во многих других странах, где также запрещена реклама онлайн-казино. Определённые ограничения в этой области действуют в том числе в Швейцарии, где базируется Sauber Motorsport. Так или иначе, но такая деятельность на законодательном уровне ограничена в восьми странах из тех, что будут принимать этапы чемпионата мира в 2024 году: это Катар, Япония, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Китай и Бразилия.

Однако в официальном названии команды теперь нет даже имени её основателя, т.е. она теперь называется просто Stake F1 Team, и весьма любопытно, как предполагается обходить действующие ограничения?

Отчасти ответ был получен ещё в прошлом году: на четырёх этапах минувшего сезона команда выступала под брендом Kick – это стриминговая платформа, которая принадлежит… всё той же Stake.com.

Поскольку Kick формально не ассоциируется ни с игорным бизнесом, ни с криптовалютой, то под этим брендом команда может выступать в тех странах, где невозможно рекламировать Stake. Таким образом по ходу предстоящего сезона ей придётся интенсивно маневрировать, меняя вывески, под которыми она выступает – впрочем, подобная практика давно применяется в Формуле 1, хотя обычно в более частных случаях брендирования, а тут речь идёт об имени всей команды.

Так что, конечно, нельзя исключать, что в Sauber могут столкнуться с новыми сложностями юридического характера и будут пытаться их преодолевать.

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