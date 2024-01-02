Пять смелых прогнозов на 2024 год

Сразу после зимних праздников команды чемпионата вернулись к работе по подготовке к новому сезону, но до его начала ещё ровно 60 дней, и в этот период нет недостатка в различных прогнозах на только что начавшийся год. Своими предсказаниями поделились и журналисты официального сайта чемпионата, причём они носят частный и не вполне очевидный характер – недаром авторы называли их «смелыми». Итак…

1. Норрис войдёт в первую тройку по итогам сезона

Год назад в аналогичном прогнозе Ландо прочили, что в 2023-м он откроет счёт победам, однако этого не произошло, хотя на подиум в минувшем сезоне Норрис поднимался семь раз, причём в шести случаях занимал 2-е места. Но должно же количество наконец перейти в качество?!

Он был одним из немногих, кому удавалось бросить вызов Максу Ферстаппену, и хотя по ходу сезона Ландо не удалось избежать ошибок, он вполне уверенно опередил напарника, Оскара Пиастри, признанного лучшим новичком сезона. McLaren смогла подняться на 4-е место Кубка конструкторов во многом благодаря вкладу Норриса.

Похоже, команда нашла правильное направление в области модернизации шасси, и велика вероятность, что в 2024-м её машины будут быстры с самого старта сезона. Если при этом Ландо удастся избежать ошибок и продолжить стабильно показывать высокие результаты, вполне можно предположить, что по итогам сезона он войдёт в тройку сильнейших.

2. Хэмилтон вернётся на вершину подиума

Льюис Хэмилтон завершил предыдущий сезон на 3-м месте личного зачёта, и хотя уже второй год ему не удаётся выиграть гонку, он выжимал из машины Mercedes максимум, пусть и часто сетовал, что W14 его не очень-то устраивает.

Несмотря на это семикратный чемпион мира по-боевому провёл сезон, и в том, что он по-прежнему способен бороться за победы, сомневаться не приходится. Если в Mercedes смогут построить достаточно эффективную машину, то Льюис найдёт к ней подход и сможет одержать свою 104-ю победу. Хотя вряд ли ему и его команде удастся одолеть Red Bull Racing в борьбе за главные трофеи чемпионата.

3. Aston Martin одержит первую победу в Гран При

Это могло произойти уже в прошлом году в Монако, где у Фернандо Алонсо были вполне неплохие шансы, однако на финише он тогда всё-таки был вторым. На эту ступень подиума двукратный чемпион мира поднимался трижды и, разумеется, страстно желает одержать свою 33-ю победу. Что сам он пилотирует прекрасно, сомнений не вызывает, и вопрос только в том, насколько быстрой в 2024 году будет машина Aston Martin.

Алонсо – один из тех гонщиков, кто умеет использовать любую возможность добиться успеха, и велика вероятность, что в предстоящем сезоне у него такие шансы будут. Опять же, при условии, что AMR24 будет способна на хорошую скорость.

4. Гонщик Williams поднимется на подиум

В первый год при новом руководителе, а им стал Джеймс Ваулз, британская команда начала выбираться из затяжного кризиса. Этому также способствовали успешные выступления Алекса Элбона, который пилотировал очень здорово и порой показывал результаты, которых от него никто не ждал.

Он заработал 27 из 28 очков, набранных Williams за сезон, и фактически именно ему принадлежит заслуга в том, что команда заняла 7-е место в Кубке конструкторов и получит намного больше призовых, чем в предыдущие пять лет.

Результаты Williams впечатляют ещё больше, если вспомнить, что с канадского этапа чемпионата команда практически не модернизировала машину, полностью переключившись на подготовку к новому сезону. И если лучшими результатами Элбона в минувшем году были 7-е места в Монреале и Монце, то вполне вероятно, что в 2024-м ему удастся подняться на следующий уровень и как минимум один раз добраться до первой тройки.

5. AlphaTauri сможет завершить сезон на 5-м месте

Франц Тост возглавлял команду из Фаэнцы 18 лет, но настало время уходить на заслуженный отдых. Каждый год он ставил перед своими подчинёнными задачу – завершить сезон на 5-м месте Кубка конструкторов, однако выше 6-го Toro Rosso/AlphaTauri подниматься не удавалось. Последний раз это было в 2021-м.

Но похоже, что команда сейчас в неплохой форме, и в наступившем году её возглавил Лоран Мекис, долго проработавший спортивным директором Ferrari. Если в новом сезоне она продолжит выступать так, как провела концовку предыдущего чемпионата, то ей будет вполне по силам войти в пятёрку сильнейших команд. Если это действительно получится, можно представить, насколько сильно это обрадует Франца Тоста.

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