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Автоспорт

Роберт Шварцман с оптимизмом встречает 2024 год

В минувшем году мы довольно часто видели Роберта Шварцмана на телеэкранах во время трансляций с этапов чемпионата мира, и в 2024-м он продолжит выполнять обязанности резервного гонщика Ferrari.

Также не исключено, что в Маранелло доверят ему пилотировать один из своих гиперкаров 499P в гонках на выносливость, тем более что на ноябрьских тестах в Бахрейне за рулём такой машины Роберт показал лучшее время. Формально в составе всех трёх экипажей Ferrari, заявленных в WEC, остаются вакансии, но подождём официальной информации – до первого этапа этого чемпионата остаётся меньше двух месяцев.

А пока Роберт Шварцман поздравил всех своих болельщиков с Новым годом, причём сделал это не в односложной манере, а поделился на своих страницах в социальных сетях вполне развёрнутым текстом.

«2023-й завершился, этот год был полон событий и многих радостных моментов, позволил получить новый опыт, но также пришлось преодолевать сложности.

2024-й наступил, я готов принять новые вызовы и с нетерпением жду, что он принесёт новые интересные возможности. Чувствую, что предстоит многого добиться и хочу быть к этому готовым.

Хочу поблагодарить мою семью, моих близких и всех, кто никогда не переставал меня поддерживать. Желаю всем счастливого нового года, увидимся в 2024-м!»

Среди фотографий, которыми Роберт сопроводил своё поздравление, есть и снимок, где мы видим его в компании c двумя другими гонщиками заводской команды Ferrari, вместе с которыми он выступал в серии GT World Challenge и  одержал победу в финале сезона, проходившем в Барселоне.

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