В McLaren поздравили сэра Рона с рыцарским титулом

В британском автоспортивном сообществе считали, что Рон Деннис, руководивший командой McLaren на протяжении нескольких десятилетий, давно достоин рыцарского титула, однако он получил право называться «сэром Роном» только в конце минувшего года, и мы об этом рассказывали.

Когда был опубликован традиционный наградной список, утверждённый Королём Карлом III, очень многие бывшие коллеги, а также представители прессы поздравили Рона Денниса, но почему-то в McLaren сделали это одними из последних.

Но уже в новом году на страницах команды всё-таки появилось такое поздравление, к которому присоединился и Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing.

«Поздравления сэру Рону Деннису! Рон, под чьим руководством мы выиграли семь Кубков конструкторов, был удостоен рыцарского титула за его вклад в индустрию автоспорта и благотворительную деятельность», – пишет пресс-служба McLaren.

«Огромные поздравления сэру Рону Деннису! – добавил Зак Браун. – Ни McLaren, ни Формула 1 не была бы на том уровне, на каком они находятся сегодня, если бы не его страсть и стремление к совершенству. Рыцарский титул – в полной мере заслуженная и сильно запоздалая награда».

В тех пор, как Рон Деннис в ноябре 2016-го был фактически отстранён от руководства McLaren, а это было сделано не слишком элегантно, он полностью отошёл от дел, связанных с Формулой 1 и летом 2017-го продал свои оставшиеся акции команды.

Источник