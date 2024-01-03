5 января стартует ралли-рейд «Дакар»

5 января стартует знаменитый ралли-рейд «Дакар», который проводится уже в 46-й раз, причём в пятый раз маршрут супермарафона пройдёт по территории Саудовской Аравии.

В 2024 году в маршрут гонки, которая также является первым этапом чемпионата мира по ралли-рейдам, включён продолжительный этап по обширной песчаной пустыне Руб-эль-Хали, раскинувшейся на Аравийском полуострове,

5-6 января пройдёт так называемый «Пролог», а финиширует «Дакар» 19 января. Участникам ралли-рейда предстоит преодолеть 12 этапов и провести в пути 14 дней. В этом году соревнования обещают стать ещё более трудными и утомительными, в том числе и потому, что этап по пустыне Руб-эль-Хали будет продолжаться 48 часов – такого в истории ралли-рейдов ещё не было.

Но после этого этапа, который будет шестым и должен проходить 11-12 января (его дистанция составляет 781 км, из них 572 км – спецучастки), запланирован день отдыха в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Общая дистанция ралли-рейда в 2024 году составляет почти 7900 км, из них 4727 км – скоростные спецучастки. Причём 60% дистанции – совершенно новый маршрут.

На старт «Дакара» выйдут 425 автомобилей и мотоциклов, и гонщики будут соперничать в восьми разных классах, в том числе в категории M1000 могут участвовать транспортные средства с водородными силовыми установками, а в категории Classic соревнуются машины, выпущенные до 1999 года.

Можно сказать, что фавориты в этом году прежние. Прежде всего это пятикратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия, который в этом году впервые выступает за британскую команду Prodrive, и его напарник, девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб, которому пока не удавалось выиграть этот ралли-рейд.

Разумеется, в это число входят и такие именитые гонщики, как Стефан Петрансель, которому принадлежит рекорд по числу побед в «Дакаре», и Карлос Сайнс, трижды выигравший этот марафон. Они выступают на внедорожных электромобилях Audi RS e-tron с гибридными силовыми установками.

В прошлом году заводская команда Audi Sport потерпела неудачу, когда на 9-м этапе ралли-рейда машины Петранселя и Сайнса столкнулись из-за странного стечения обстоятельств, но в этом году она, разумеется, намерена отыграться.

Конечно, свои фавориты есть и в остальных классах. Также стоит отметить, что в категории Ultimate заявлен российский дуэт: гонщик Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов. Они входят в состав команды Overdrive Racing и выступают под №215 на Toyota Hilux Overdrive в самом мощном классе T1+.

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