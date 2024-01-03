Алонсо приобрёл в коллекцию Aston Martin Vantage DTM

Минувшей осенью мы рассказывали, что Фернандо Алонсо, принимая участие в спонсорской акции, проходившей на испанском автодроме Circuito del Jarama, что близ Мадрида, от души погонял на спорткаре Aston Martin Vantage DTM образца 2019 года.

Машина так ему понравилась, что он решил её приобрести – в своё время в Aston Martin совместно с немецкой компанией HWA AG построили пять таких автомобилей. Сумма сделки не раскрывается, но известно, что Фернандо попросил установить в кокпите пассажирское сиденье, чтобы машину можно было использовать для демонстрационных заездов.

В декабре Алонсо провёл тесты нового приобретения на автодроме в Арагоне, причём вместе с испанским гонщиком Даниэлем Хункадельей, в своё время выступавшим в DTM на такой же машине.

«Я там был, чтобы поддержать его, если бы ему понадобилась помощь в освоении каких-то базовых моментов, связанных с этой машиной, – цитирует Хункаделью издание PlanetF1. – У Фернандо огромный опыт, и он отлично разбирается в гоночных машинах. Но мне было интересно провести день в его компании, и похоже, что пилотирование даётся ему очень естественно.

Он всё быстро понял, задавал не так уж много вопросов, потому что знает, как нужно действовать. По словам Фернандо, машина произвела на него отличное впечатление, а её скоростные возможности превзошли его ожидания».

Aston Martin Vantage DTM, которую приобрёл Алонсо, использовалась для тестовых целей, тогда как остальные четыре экземпляра выступали в гонках. Но после того, как двукратный чемпион мира заполучил такую машину в свою коллекцию, в HWA ожидают, что кто-то из состоятельных клиентов может проявить интерес в двум оставшимся спорткарам из этой серии.

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