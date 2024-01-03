Михаэлю Шумахеру исполнилось 55 лет

3 января Михаэлю Шумахеру, семикратному чемпиону мира, гонщику, в своё время добившемуся фантастических успехов в Формуле 1, исполнилось 55 лет. И пускай многие из его статистических рекордов, которые тогда казались невероятными, уже перекрыты, а у Льюиса Хэмилтона теперь столько же титулов, но период, когда Шумахер выступал в чемпионате мира, навсегда останется в истории автоспорта как один из самых ярких.

После инцидента на горнолыжном склоне во французских Альпах, сколь трагического, столь и нелепого, уже десять лет назад Шумахер фактически исчез из публичного пространства, поскольку его семья ввела полную информационную блокаду, и всю правду о его нынешнем состоянии знают лишь очень немногие люди.

Но при этом миллионы болельщиков во всём мире помнят те эмоции, которые они испытывали, когда Михаэль одерживал многочисленные победы на гоночных трассах. Для них Шумахер остаётся настоящим героем, хотя в своё время он говорил, что такое отношение публики доставляет ему некоторый дискомфорт.

Много лет назад Сабине Кем, бывшая немецкая журналистка, впоследствии ставшая менеджером Шумахера, а теперь занимающаяся карьерой его сына Мика, написала: «Если Формула 1 – это вселенная, тогда Михаэль Шумахер – солнце». С одной стороны, такой образ содержит некоторое преувеличение, с другой, кто станет с этим спорить?..

Команда Ferrari, за которую Михаэль выступал с 1996-го по 2006 гг., опубликовала постер, посвящённый его 55-летию, и короткий, но важный комментарий: «Мы всегда с тобой».

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