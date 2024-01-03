Новое шасси Ferrari успешно прошло краш-тесты FIA

Новое шасси Ferrari с первой попытки успешно прошло обязательные краш-тесты FIA, – сообщает Autosprint. По информации итальянского издания, испытания проводились на базе компании CSI S.p.A., расположенной в Боллате, пригороде Милана.

Машина Скудерии 2024 года создаётся в рамках проекта под кодовым названием «676», и судя по результатам динамических тестов, пока всё идёт по плану – в отличие от Red Bull Racing и Alpine, о чём мы рассказывали в конце декабря.

В Ferrari, работая над проектом «676», учли недостатки предыдущей модели и фактически создали полностью новое шасси, а также пересмотрели геометрию передней и задней подвески. В Маранелло надеются, что новая машина позволит значительно сократить отставание от Red Bull.

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