Риккардо: Мне пришлось от многого отказаться

Даниэль Риккардо признался, что после возвращения в Формулу 1 в качества гонщика AlphaTauri ему пришлось пересмотреть свои приоритеты, и теперь гонки занимают в его жизни самое важное место.

«Однозначно, мне пришлось от многого отказаться – конечно, речь идёт о вещах, не имеющих отношения к гонкам, – приводит слова австралийца официальный сайт чемпионата. – У меня всё-таки есть ряд других интересов за пределами спорта, и мне нравится заниматься этими проектами, но я всё сократил до минимума.

Понятно, что я просто стараюсь сделать гонки приоритетом – впрочем, так было всегда. Учитывая, что календарь чемпионата очень напряжённый, а график очень плотный, то когда у меня появляется свободное время, я либо занимаюсь в тренажёрном зале, либо просто отдыхаю, восстанавливая силы для следующей гонки.

Полагаю, дело просто в расстановке приоритетов, это тем более важно сейчас, когда Формула 1 так быстро развивается. Так много всего происходит, что можно запросто отстать.

В жизни есть так много всего, чем можно заниматься, и всё это интересно, доставляет настоящее удовольствие, и мне это, конечно, нравится. Но когда в начале года у меня было достаточно свободного времени, я осознал, что, вероятно, иногда я занимался слишком многими делами, возможно, даже в ущерб поддержанию нужной физической формы, восстановлению сил и т.д. В общем, сейчас я просто стараюсь уделять этому максимум внимания».

В 2024 году Даниэль Риккардо продолжит выступать за AlphaTauri. В минувшем сезоне он провёл в составе команды семь гонок, заработав шесть очков. Если бы не травма левой руки, полученная на тренировке в Зандфорте, результаты наверняка были бы выше, ведь ему пришлось пропустить пять этапов. В любом случае, благодаря его вкладу в общее дело AlphaTauri заняла 8-е место в Кубке конструкторов, опередив Alfa Romeo и Haas.

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