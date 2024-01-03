Стелла о моментах сезона, ставших ключевыми для McLaren

Начало минувшего сезона для McLaren трудно назвать впечатляющим: уже по ходу зимних тестов стало понятно, что машина MCL60 не отвечает ожиданиям команды. Однако агрессивный подход к модернизации шасси позволил в дальнейшем добиться настоящего прорыва, и начиная с австрийского этапа чемпионата дела McLaren пошли в гору.

В дни гоночного уик-энда в Шпильберге комплекс технических новинок был установлен только на машине Ландо Норриса, и оказалось, что всё работает так, как и ожидалось, после чего во второй половине сезона о McLaren заговорили как об одной из самых многообещающих команд.

Когда у Андреа Стеллы спросили, какой из моментов сезона он считает поворотным, руководитель команды из Уокинга остановился именно на австрийском уик-энде.

«Сложно отметить какой-то один особенный момент, – ответил он, принимая участия в австралийском подксате KTM Summer Grill. – В попытке ответить на ваш вопрос буду просто полагаться на инстинкт и свои ощущения, и мне вспоминаются первые круги в Австрии.

На первую тренировку Ландо выехал на обновлённой машине, а Оскар пилотировал её прежнюю версию, и по телеметрии я видел, что Ландо мог проходить повороты на гораздо более высокой скорости. Помню, мне тогда подумалось: «Уже неплохо!»

В общем, о том уик-энде остались хорошие воспоминания, и к счастью, первые благоприятные впечатления были подкреплены сначала временем на круге, а затем и результатами».

В Австрии Норрис был 4-м в квалификации и занял 4-е место в гонке. Через неделю после этого в Великобритании он уже поднялся на подиум, финишировав вторым. В Сильверстоуне и его напарник, Оскар Пиастри, получил в своё распоряжение обновлённую машину и тоже претендовал на места в первой тройке но пересёк линию финиша четвёртым.

«В той гонке машина McLaren лидировала, – вспоминает Стелла. – Оба гонщика должны были подняться на подиум, но Оскару это не удалось из-за того, что автомобиль безопасности появился на трассе в неудачный момент. Но можно сказать, тогда мы получили подтверждение: команда сильна и на верном пути.

Эффективная модернизация машины продолжалась, и все в McLaren это видели на более поздней стадии сезона, но те два уик-энда, если хотите, стали поворотными моментами».

По итогам чемпионата McLaren заняла 4-е место в Кубке конструкторов, а её гонщики во второй половине года девять раз поднимались на подиум, к тому же Пиастри выиграл субботний спринт в Катаре.

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