В Renault готовы возобновить переговоры с Andretti

В Renault готовы возобновить переговоры о возможном сотрудничестве с Andretti Global и General Motors, партнёрами американского проекта, если будет удовлетворена их заявка на создание новой команды Формулы 1.

На уровне FIA эта заявка была одобрена ещё осенью, после чего в корпорации General Motors объявили о планах стать поставщиком силовых установок начиная с 2028 года. Хотя договорённости с FOM пока не достигнуты, а без этого дальнейшее продвижение проекта невозможно, тем не менее его авторы считают, что команда Andretti Cadillac сможет выйти на старт чемпионата мира либо в следующем году, либо в 2026-м.

Но для этого необходимо заключить контракт с кем-то из производителей силовых установок, и Брюно Фамен, вице-президент Alpine Motorsport дал понять, что эта тема не закрыта.

«Мы контактируем и с Andrerri, и с General Motors, – заявил Фамен. – Если их заявка будет одобрена, мы с радостью возобновим переговоры. Можно сказать, что в настоящее время они поставлены на паузу, но это не из-за нас, а из-за того, что весь процесс тянется дольше, чем предполагалось.

Прежде всего это произошло из-за FIA, поскольку федерации потребовалось больше времени, чтобы дать ответ, чем они обещали изначально. Теперь мяч на поле Формулы 1. Если заявка будет одобрена, мы с радостью вернёмся к переговорам с Andretti.

В прошлый раз я говорил, что у нас был предварительный контракт, срок действия которого истёк. Фактически сейчас у нас нет никаких формальных обязательств перед ними. Но мы с радостью вернёмся за стол переговоров и вместе посмотрим, что можно будет предпринять. Если заявку Andretti одобрят, следовательно, команда продемонстрирует, что сможет намного повысить ценность Формулы 1, и что её приход не окажет негативного влияния на чемпионат и его команды».

В FOM до сих пор воздерживаются от объявления конкретных сроков принятия решения по заявке Andretti, но звучат предположения, что этому должны предшествовать переговоры о новом Договоре Согласия, на которых в том числе будет обсуждаться увеличение размера стартового взноса, который обязана выплачивать каждая новая команда.

Эти деньги затем должны распределяться между участниками чемпионата в качестве компенсации за то, что при распределении призовых выплат их суммы неизбежно снизятся, если их придётся делить не на десять, а на 11 частей.

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