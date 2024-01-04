Бриаторе: Ferrari должна всегда стремиться к подиуму

Бывший руководитель команд Benetton и Renault Флавио Бриаторе на мероприятии Caschi d’Oro назвал цели, к которым нужно стремиться Скудерии в предстоящем сезоне.

Флавио Бриаторе: «В этом году сезон Ferrari состоял из чёрных и белых полос. На некоторых этапах они были конкурентоспособны в квалификации, но затем уступали в гонке. Будем надеяться, что этой зимой они прибавят. Ради всех итальянцев и нашего спорта, я надеюсь, что Ferrari сможет добиться большего, хотя выиграть чемпионский титул будет непросто.

Ferrari должна стремиться к подиуму в каждой гонке. Будем надеяться, что француз поможет Ferrari победить, как я в своё время помог французской команде.

Я надеюсь, что в этом году борьба станет плотнее, иначе сезон получится грустным. Люди хотят видеть настоящую борьбу за титул, а не такое чьё-то доминирование».

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