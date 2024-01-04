Фермюлен: О смене команды задумаемся не раньше 2028-го

Раймонда Фермюлена, менеджера Макса Ферстаппена, порой можно видеть в паддоке, беседующим со Стефано Доменикали, президентом и исполнительным директором Формулы 1.

В интервью голландскому журналу Formule1.nl Фермюлена спросили, о чём они обычно беседуют, и тот дал такой ответ: «Например, Доменикали интересуется, что мы думаем о том или ином конкретном Гран При. Стефано из тех, кто готов общаться на разные темы и спрашивает наше мнение. И, конечно, я знаю, что к Максу в мире Формулы 1 действительно прислушиваются.

В том числе это касается судьбы гонки в Спа: нам нравится, что этот этап остаётся в календаре чемпионата. Нам также нравится, что в Нидерландах намерены продлить контракт Зандфорта на проведение гонки Формулы 1, и мы ценим, когда промоутеры отлично справляются со своей работой. Поскольку всё, что происходит, отражается и на нас тоже. Поэтому мы очень гордимся, когда видим, что в Зандфорте всё организовано очень здорово».

Также Фермюлену, который работает с Ферстаппеном с 2016 года, задали вопрос, что для его протеже значат чемпионские титулы – как в спортивном, так и в финансовом плане.

«Можно было видеть, что после того, как Макс выиграл свой первый чемпионат, он стал пилотировать намного спокойнее, – ответил он. – Думаю, он по-прежнему продолжает расти и развиваться. Не могу сказать, в каком направлении мы будем двигаться в дальнейшем, но Макс уже выступает в своей собственной лиге. При этом я считаю, что он ещё очень многого может добиться. В любом случае, самое главное – это результаты. И разумеется, они также имеют коммерческую составляющую».

Фермюлен подчеркнул, что у Ферстаппена нет никакого желания менять команду: «Нас это не интересует. Для чего Максу сейчас куда-то переходить? Впрочем, мир тесен, поэтому все ведут беседы друг с другом на любые темы, но у нас обязательства перед Red Bull до 2028 года.

Как можно видеть, Макс в очень благоприятном положении, он пилотирует, не испытывая прессинга. Поэтому о смене команды мы задумаемся не раньше 2028 года. Может быть, Ферстаппен завершит карьеру в этой же команде, что тоже может стать отдельной историей».

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