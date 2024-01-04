Liberty Media приобрела компанию QuintEvents

Владелец Формулы 1, корпорация Liberty Media, приобрела американскую компанию QuintEvents – поставщика билетов и пакетов vip-услуг на крупнейшие спортивные соревнования, в том числе Формулу 1, MotoGP, NBA и NHL.

Отдельно подчёркивается, что сделка финансировалась за счёт доходов от Формулы 1.

Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media: «Приобретение Quint позволит расширить наш охват в сфере премиальных развлечений и использовать рост глобальной экономики развлечений.

Мы стремимся использовать наши связи в сфере спорта и живых мероприятий, чтобы расширить портфель нового бизнеса Quint, предоставить болельщикам больше уникальных возможностей и повысить эффективность системы распространения билетов».

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