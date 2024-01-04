Мекис: Спасибо Ferrari, но впереди новое приключение

Лоран Мекис, бывший спортивный директор Ferrari, завершив обязательный «академический отпуск», в начале года приступил к работе в качестве руководителя AlphaTauri, сменив на этом посту Франца Тоста. Ожидается, что это назначение придаст команде из Фаэнцы новое ускорение, тем более что начиная с 2024 года взаимодействие в технической области с Red Bull Racing должно стать более активным.

О том, что Мекис возглавит AlphaTauri, стало известно ещё весной, и для него, конечно, это новый вызов. С другой стороны, можно сказать, что он возвращается в знакомый коллектив, ведь он уже работал в этой команде с 2001-го по 2014 гг., когда она сначала называлась Minardi, а с конца 2005-го, когда её приобрела компания Red Bull, стала именоваться Toro Rosso.

В карьере французского инженера начинается новая глава, и этому он посвятил небольшой комментарий, поделившись им на своей странице делового портала Linkedin.

Лоран Мекис: «Поскольку глава моей карьеры, связанная с Маранелло, завершена, пора поблагодарить всех в команде Ferrari за пять незабываемых лет. Мы вместе радовались успехам, преодолевали трудности, каждый день боролись и отдавали делу все силы.

У меня остаются невероятно тёплые воспоминания, которые я буду ценить всю жизнь. Я хочу поблагодарить всех замечательных людей, работающих в Скудерии, всех болельщиков Ferrari – поблагодарить за всё, что мы вместе испытали, и за вашу страстную и безоговорочную поддержку.

Но теперь начинается новое приключение, и с огромным чувством благодарности я перехожу из одной совершенно особенной гоночной семьи в другую. Нас ждёт интереснейшее путешествие, вместе мы будем писать новую главу, и я в предвкушении сотрудничества с талантливыми людьми на базах в Фаэнце и Бистере».

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