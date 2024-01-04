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Петер Байер: Мы с Мекисом стали спарринг-партнерами

Исполнительный директор AlphaTauri Петер Байер считает, что новый руководитель команды Лоран Мекис позволит в ближайшем будущем сделать большой шаг вперёд.

Петер Байер: «Лоран долгое время принимал решение на пит-уолл Ferrari. У него хорошие связи, он всех знает. В этом его сильная сторона, и его повседневная задача — управлять работой на трассе в качестве руководителя команды.

Мы с ним будем своего рода спарринг-партнерами. Мы будем бросать вызов друг другу, работать вместе и поддерживать друг друга. Учитывая сложность сегодняшней Формулы 1, две головы с разным опытом лучше, чем одна. И это наша сильная сторона. Думаю, для нас это идеальное решение.

Мы уже обсудили спортивные и технические аспекты. Особого внимания заслуживает финансовый регламент, я считаю, что здесь можно многого добиться, если вы хорошо понимаете правила. И я думаю, что у нас обоих есть очень хорошее понимание финансовых правил и задач, которые предстоит решить.

У нашей команды есть важное преимущество – мы чрезвычайно эффективны. И та структура, которую построил Франц Тост, восхищает с точки зрения производительности. Теперь мы хотим добиться от неё лучших результатов».

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