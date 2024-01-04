Сайнс сожалеет о расставании с тренером

Восемь лет Руперт Манваринг был личным тренером Карлоса Сайнса, сменив вместе с ним несколько команд. Но теперь он покинул Ferrari и перешёл в Red Bull Racing, где станет тренером Макса Ферстаппена.

Карлос сожалеет об этом расставании: «2023-й был последним годом, когда Руперт работал в моей команде, и я не знаю, как отблагодарить его за многолетнюю поддержку. Мы не только тренировались вместе и боролись за одни и те же цели, но и отлично провели время. Желаю тебе всего наилучшего, Руперт!»

Мэнваринг тоже написал несколько слов: «Спасибо за восемь прекрасных лет дружбы и веселья.

Я не говорил об этом во время нашего сотрудничества, но я так же многому научился у тебя, как ты у меня. Это было отличное приключение. Благодаря тебе я встретил свою замечательную жену, ставшую мамой моей маленькой дочери.

Благодаря тебе я стал лучшим тренером. Для меня было привилегией наблюдать, как ты превращаешься из начинающего таланта в гонщика Ferrari и победителя гонок. Желаю тебе всего наилучшего в будущем».

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