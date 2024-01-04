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Тото Вольфф: Гонка на Манхэттене – это было бы здорово

Несмотря на увеличение числа этапов в США, популярность Формулы 1 достигла пика и постепенно спадает. Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф считает, что теперь нужна гонка в Нью-Йорке…

Тото Вольфф: «Гонка в Нью-Йорке, на Манхэттене, если однажды это произойдёт, не сбрасывая со счетов другие американские трассы – это было бы невероятно.

Добиться этого будет непросто, но мы постараемся найти способ это обойти. Я не знаю, где эта гонка пройдёт, но если на Пятой авеню – это было бы потрясающе».

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