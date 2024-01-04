Ваулз призывает к корректировке финансового регламента

Джеймс Ваулз был назначен руководителем Williams Racing в январе 2023-го, но приступил с исполнению своих новых обязанностей во второй половине февраля, т.е. меньше года назад. Но за это время добился важных преобразований, классическая британская команда Формулы 1 заметно прогрессирует, что подтверждает её 7-е место в Кубке конструкторов.

По мнению Ваулза, действующий финансовый регламент необходимо корректировать, чтобы происходило дальнейшее выравнивание возможностей таких команд, как Williams, и лидеров чемпионата. До этого он более двух десятилетий проработал в команде, которая в своё время называлась BAR, затем стала Honda Racing, после чего превратилась в Brawn GP и в 2009 году выиграла Кубок конструкторов, а с 2010 года это заводская команда Mercedes.

Поэтому он отлично знает инфраструктуру её базы в Брэкли, в курсе, какими системами и каким оборудованием она располагает, и всё это резко контрастирует с тем, что есть на базе Williams в Гроуве. С одной стороны, в Формуле 1 действует финансовый регламент, и бюджеты команд ограничены, что безусловно способствует оздоровлению их экономики, с другой, по-прежнему есть важные области, в которых сохраняется неравенство.

«Когда я пришёл в Williams, мы были позади, и такое положение сохраняется до сих пор, – рассказал Джеймс Ваулз, принимая участие в австралийском подкасте KTM Summer Grill. – В этом нет сомнений, ведь по уровню инфраструктуры, которой мы располагаем, мы отстаём на 20 лет. Я это заявляю громко и публично, и на это есть причины, потому что хочу, чтобы мы начали инвестировать средства в развитие нашей базы.

В современной Формуле 1 есть ряд правильных вещей, и одна из них – это лимит бюджетов. Ограничены как операционные расходы, так и капитальные затраты. Всё это ужасно сложно, но операционные расходы – это в основном средства, которые мы тратим на зарплаты и постройку машины, и здесь ограничение бюджетов играет позитивную роль. Именно поэтому, по моему мнению, наш спорт становится лучше, и команды сближаются по своим возможностям.

Вторая область – капитальные затраты, а это, по сути, означает, что любые станки, оборудование или крупные элементы инфраструктуры, которыми команда располагает в течение долгих лет, тоже попадают под эти ограничения. Это тоже правильно, однако при этом страдают такие команды, как наша. Например, мой финансовый директор говорит, что инфраструктура Williams просто древняя…»

Но ситуация меняется и в этой области, и теперь объём инвестиций, которые команды могут вкладывать в развитие инфраструктуры, зависит от положения в Кубке конструкторов. В случае с Williams это порядка $20 млн.

«Это кажется очень значительной суммой, согласитесь? – объяснил Ваулз. – Это дополнительные средства, которые мы сможем потратить. В обычном мире это большие деньги. К сожалению, в Формуле 1, чтобы действительно догнать лидеров, нам нужно порядка $150 млн. Делу помогут и $20 млн., но суть в том, что этого явно недостаточно. Могу сказать, что эти деньги были потрачены мгновенно, хотя «потрачены» – неправильное слово. Их потребовалось вложить. В основном средства требуются на модернизацию симулятора…

На самом деле мы даже не располагаем никакими структурами и системами, позволяющими заниматься планированием ресурсов нашей компании – мы только сейчас приступаем к созданию такой системы. Это очень важная часть работы предприятия. И нам необходимо найти способ, который позволит сократить отставание от лидеров. Мы хотим иметь возможность вкладывать средства, однако необходимо создать среду, в которой мы могли бы делать это на справедливой и соразмерной основе по отношению к другим командам. А она пока не создана».

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