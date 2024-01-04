Вермёлен: У Макса нет причин менять команду

Менеджер Ферстаппена Раймонд Вермёлен призывает не обращать внимания на слухи о том, что Макс может покинуть команду…

Раймонд Вермёлен: «Мы даже не обсуждали этот вопрос. Мы продлили контракт сразу до 2028 года и не считаем это решение рискованным.

Знаете, в Red Bull во всем виден драйв, приезжаете вы на базу гоночной команды или на завод по производству напитков. В этой команде нет никакой политики. Они хотят одного: побеждать. И Макс эту цель реализует. Они очень хорошо подходят друг другу.

Понятно, что Red Bull нужны подходящие инструменты для побед. Именно поэтому они запустили собственную программу производства моторов. Это заявление для внешнего мира. «Парни, мы здесь, чтобы побеждать». И сейчас они создают свой собственный двигатель. О чём мы тогда говорим? Если бренд энергетических напитков строит свой собственный двигатель, я думаю, это заявление. Для нас это ещё один показатель того, что мы на верном пути.

У Макса нет причин менять команду. Мы в этом не заинтересованы. Мир тесен, все говорят друг с другом, но у нас есть обязательства до 2028 года. Макс выступает без прессинга со стороны, ему комфортно. И кто бы ни был его напарником по команде, им прежде всего нужно будет одолеть Макса, а это очень непросто.

Возможно, Макс станет первым гонщиком, который начнёт и закончит карьеру в одной и той же команде. Это может стать ещё одним рекордом».

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