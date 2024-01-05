Алонсо: В этом году всё должно быть лучше

В конце прошлого сезона результаты Aston Martin заметно ухудшились на фоне прогресса соперников, но Фернандо Алонсо уверен в том, что больше такого не повторится.

Фернандо Алонсо: «Снижение результатов связано с доработкой машины. Когда вы пытаетесь добиться от машины большего в одних областях, вам приходится жертвовать другими, что сужает диапазон оптимальных настроек. Но у нас есть некоторые идеи на новый сезон, в этом году всё должно быть лучше.

Есть явные признаки того, что некоторые части машины в некоторых гонках работали неэффективно. Благодаря всем экспериментам и полученному опыту, мы думаем, что понимаем, в каком направлении развивать машину.

У разных команд разный подход к развитию машин, к тому же он постоянно меняется. Универсального средства сделать машину быстрее просто не существует, иначе все давно бы его использовали. Но те факторы, которые мы считаем важными сейчас, через полгода могут устареть, поэтому крайне важно внимательно следить за происходящим».

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