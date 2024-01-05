«Дакар»: Лукас Лауда раскрасил машину в память об отце

В этом году сын Ники Лауды Лукас впервые участвует в ралли «Дакар», выступая на машине специальной раскраски.

Его Can-Am Maverick XRS Turbo №347 окрашен в красно-белые цвета по образцу McLaren MP4/2, на которой его отец Ники Лауда участвовал в чемпионате мира Формулы 1 1984 года.

Его шлем имеет схожий дизайн, включая логотип Marlboro, хотя название команды изменено на South Racing Can-Am.

McLaren MP4/2 доминировала в сезоне 1984 года, когда Ники Лауда и Ален Прост вместе выиграли двенадцать гонок из шестнадцати, завоевав для команды Кубок конструкторов. В борьбе за титул в личном зачёте Лауда опередил Проста на полочка, завоевав третий и последний титул в своей карьере гонщика.

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