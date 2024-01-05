Хельмут Марко продлил контракт с Red Bull

После смерти основателя Red Bull Дитриха Матешица в октябре 2022 года ходили разные слухи о будущем консультанта компании Хельмута Марко, которому в этом году исполнится 81 год. Сам австриец слухи о своей отставке всячески отвергал, заявляя, что его контракт заканчивается только в 2024-м, а теперь продлил его.

По ходу встречи с новыми владельцами Red Bull было решено продолжить сотрудничество, а теперь стали известны детали. Марко останется в команде ещё на три года, согласовав продление контракта с материнской компанией Red Bull GmbH.

Марко пришёл в компанию по приглашению Матешица 25 лет назад, чтобы курировать её молодёжную гоночную программу.

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