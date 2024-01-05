Хорнер: Ferrari по сути – национальная сборная

В эфире Sky Sport руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер говорил о своих соперниках…

Кристиан Хорнер: «Ferrari — это команда другого типа, по сути это национальная сборная. Она существует в условиях жёсткого прессинга, а итальянская пресса пристально изучает каждый шаг.

Фредерик Вассёр — хороший руководитель, настоящий гонщик, а Ferrari – самое известное имя в Формуле 1. Ожидания от них в следующем году как всегда будут очень высокими.

В McLaren отлично провели вторую половину прошлого сезона. На каких-то этапах они были нашими ближайшими соперниками. Они усилили свою команду нашим бывшим сотрудником Робом Маршаллом. Для них это ценный актив, но один человек ничего не решает. В команде Формулы 1 восемьсот человек, чтобы добиться успеха, нужны усилия всей команды.

У них два отличных гонщика – Ландо Норрис и Оскар Пиастри, они произвели отличное впечатление и вполне могут сыграть важную роль в предстоящем сезоне».

Источник