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Мэтт Харман: Всегда нужно идти своим путём

Технический директор Alpine F1 Мэтт Харман считает, что команда не победит Red Bull , скопировав их машину.

Мэтт Харман: «Мы понимаем, в каком направлении они движутся. Но быструю машину не создать по щелчку пальцев. Мы следим за развитием машин и некоторых других команд – у некоторых очень интересные наработки, но важно выработать собственную стратегию.

Если мы будем просто копировать решения лидеров, то никогда не сможем их опередить. Это наша мантра: мы должны вдохновляться этими людьми, но идти своим путём».

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