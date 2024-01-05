Мэтт Харман: Всегда нужно идти своим путём

Технический директор Alpine F1 Мэтт Харман считает, что команда не победит Red Bull , скопировав их машину.

Мэтт Харман: «Мы понимаем, в каком направлении они движутся. Но быструю машину не создать по щелчку пальцев. Мы следим за развитием машин и некоторых других команд – у некоторых очень интересные наработки, но важно выработать собственную стратегию.

Если мы будем просто копировать решения лидеров, то никогда не сможем их опередить. Это наша мантра: мы должны вдохновляться этими людьми, но идти своим путём».

Источник