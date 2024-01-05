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Автоспорт

Мохаммед бен Сулайем о важности роли FIA

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем напомнил о роли федерации на фоне слухов о противоречиях между FIA и владельцами Формулы 1 из Liberty Media…

Мохаммед бен Сулайем: «В одном я уверен полностью – не будет такого дня, когда вы проснулись, а FIA больше нет. Для других сторон всё иначе. В Liberty могут продать Формулу 1 кому-то ещё, и она сменит владельца. Но FIA останется. Я с уважением отношусь к Liberty, они пришли, чтобы получать прибыль. Но и мы знаем наши обязанности и задачи.

Хочу чётко обозначить свою позицию. Я не против чьего-либо бизнеса. Здесь есть люди, которые зарабатывают деньги, каждый наш продукт, каждый спонсор, каждый партнер: если они вкладывают деньги, это приносит отдачу. Никто не делает ничего просто так. Отличие FIA в том, что мы не занимаемся извлечением прибыли.

Некоторые люди говорят о расколе между FIA и Liberty Media, но они совершенно не понимают, о чём речь. Неужели они думают, что крупные производители решат провести свой чемпионат без регулирующего органа? Неужели они думают, что кто-то станет вкладывать в это деньги? Вы хотите, чтобы это стало ещё одним видом реслинга, где заранее известно, кто победит? Где кто-то вкладывает деньги и под себя меняет правила?

Нет, сначала должны быть четкие правила, а потом можно вкладывать деньги. Да, это шоу. Но шоу по правилам, в котором FIA осуществляет справедливый и надлежащий контроль. Остальное зависит от вас, вашей команды и вашего гонщика».

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