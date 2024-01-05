Николас Томбасис о регламенте на моторы в 2026-м

Директор FIA по гонкам на одноместных машинах Николас Томбасис считает, что при переходе на новый регламент на силовые установки мощность моторов разных производителей, а их станет шесть, будет примерно равной.

Николас Томбасис: «Мы не хотим начинать сезон с большой разницей в мощности. Прошлый опыт нас многому научил, надеюсь, на этот раз мы всё сделаем верно.

Важно проявлять разумную бдительность при составлении регламента, убедиться в том, что все производители получат равные возможности. Впервые будет введён лимит расходов для производителей. Если вы провалите сезон и начнёте его в плохой форме, в прежние времена, если бы у вас были деньги, можно было отыграться, но в наши дни это уже не так просто.

Мы считаем, что составленный нами регламент позволит избежать большой разницы между производителями, но мы не можем гарантировать, что из шести производителей никто не допустит какие-то фундаментальные ошибки.

Переход на новый регламент всегда сопряжён с определенным риском. Но в нём есть некоторые положения, когда если кто-то сильно отстает, он получит возможность наверстать упущенное»

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