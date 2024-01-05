Автоспорт
Статистика дебютных сезонов действующих гонщиков
Результаты дебютного сезона в Формуле 1 всегда важны для молодых гонщиков, хотя часто они начинают карьеру в самых слабых командах. Тем не менее, журналисты официального сайта составили любопытный рейтинг успешности дебютных сезонов действующих гонщиков.
Статистика дебютных сезонов действующих гонщиков
|Гонщик
|Сезон
|Команда
|Очки
|Примечание
|1. Л.Хэмилтон
|2007
|McLaren
|109
|начинал с другой системой начисления очков
|2. О.Пиастри
|2023
|McLaren
|97
|3. А.Элбон
|2019
|Toro Rosso/ Red Bull
|92
|4. Э.Окон
|2017
|Force India
|87
|первый полный сезон
|5. К.Магнуссен
|2014
|McLaren
|55
|6. Л.Норрис
|2019
|McLaren
|49
|7. М.Ферстаппен
|2015
|Toro Rosso
|49
|8. Л.Стролл
|2017
|Williams
|40
|9. Ш.Леклер
|2018
|Alfa Romeo
|39
|10. Ю.Цунода
|2021
|AlphaTauri
|32
|11. П.Гасли
|2018
|Toro Rosso
|29
|первый полный сезон
|12. Н.Хюлкенберг
|2010
|Williams
|22
|13. К.Сайнс
|2015
|Toro Rosso
|18
|14. С.Перес
|2011
|Sauber
|14
|15. Д.Риккардо
|2012
|Toro Rosso
|10
|первый полный сезон
|16. Г.Чжоу
|2022
|Alfa Romeo
|6
|17. В.Боттас
|2013
|Williams
|4
|18. Л.Сарджент
|2023
|Williams
|1
|19. Д.Расселл
|2019
|Williams
|0
|20. Ф.Алонсо
|2001
|Minardi
|0
|начинал с другой системой начисления очков