Результаты дебютного сезона в Формуле 1 всегда важны для молодых гонщиков, хотя часто они начинают карьеру в самых слабых командах. Тем не менее, журналисты официального сайта составили любопытный рейтинг успешности дебютных сезонов действующих гонщиков.

Статистика дебютных сезонов действующих гонщиков

Гонщик Сезон Команда Очки Примечание 1. Л.Хэмилтон 2007 McLaren 109 начинал с другой системой начисления очков 2. О.Пиастри 2023 McLaren 97 3. А.Элбон 2019 Toro Rosso/ Red Bull 92 4. Э.Окон 2017 Force India 87 первый полный сезон 5. К.Магнуссен 2014 McLaren 55 6. Л.Норрис 2019 McLaren 49 7. М.Ферстаппен 2015 Toro Rosso 49 8. Л.Стролл 2017 Williams 40 9. Ш.Леклер 2018 Alfa Romeo 39 10. Ю.Цунода 2021 AlphaTauri 32 11. П.Гасли 2018 Toro Rosso 29 первый полный сезон 12. Н.Хюлкенберг 2010 Williams 22 13. К.Сайнс 2015 Toro Rosso 18 14. С.Перес 2011 Sauber 14 15. Д.Риккардо 2012 Toro Rosso 10 первый полный сезон 16. Г.Чжоу 2022 Alfa Romeo 6 17. В.Боттас 2013 Williams 4 18. Л.Сарджент 2023 Williams 1 19. Д.Расселл 2019 Williams 0 20. Ф.Алонсо 2001 Minardi 0 начинал с другой системой начисления очков

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