Дакар: Де Мевиус выиграл этап, Сайнс был вторым

Первый этап многодневного ралли-рейда «Дакар» выиграл экипаж бельгийца Гийома де Мевиуса, выступающий на гоночном внедорожнике Toyota Hilux команды Overdrive Racing. Дистанцию в 541 км он и его напарник Ксавье Пансери преодолели за 4 часа 35 минут 59 секунд.

Меньше двух минут ему проиграл Карлос Сайнс, гонщик Audi Sport: после неудачного выступления во вчерашнем прологе, он пообещал отыграться и, надо полагать, уже приступил к реализации этого плана.

Но пока в гонке этого года, хотя она только началась, доминируют внедорожники Toyota: по итогам сегодняшнего этапа в первой десятке шесть машин этой марки. На таком автомобиле, подготовленном Overdrive Racing, в классе Ultimate едут и российские гонщики: Денис Кротов (выступает под флагом Казахстана) и его штурман Константин Жильцов были на финише 13-ми.

А, например, Себастьен Лёб, который, разумеется, входит в число фаворитов, показал только 20-й результат. Нассер Аль-Аттия, его напарник, победитель прошлогоднего Дакара, ныне также выступающий на внедорожнике Prodrive Hunter, вообще не попал в первую двадцатку.

Впрочем, логично предположить, что на первых этапах супермарафона эти опытные мастера ралли-рейдов просто берегут технику и не торопятся раскрывать все карты.

Среди мотогонщиков быстрее всех был Росс Бранч из Ботсваны: он выступает в Дакаре уже пятый год и не раз выигрывал этапы. Как и в 2023-м, он выступает на мотоцикле Hero 450 Rally индийского производства.

В классе квадроциклов отличился бразилец Марсело Медейрос, что тоже не удивительно – в прошлом году он выиграл четыре этапа и сегодня на своём Yamaha Raptor 700 вновь раньше всех добрался до финиша, опередив ближайшего преследователя на две с половиной минуты.

В категории T3 (лёгкие внедорожники), которая в этом году называется Challenger, победил молодой польский гонщик Эрик Гочал, выступающий на машине голландского производства Taurus T3 Max. Интересно, что второе место на этапе занял его родной дядя Михал Гочал, тоже гонщик команды Energylandia Rally Team, причём он проиграл племяннику всего 19 секунд.

Но самое любопытное, что третьим финишировал Марек Гочал, отец Эрика! Он тоже выступает за эту же команду и пилотирует такой же Taurus T3 Max.

В классе Т4 (тоже лёгкие внедорожники, но не столь сильно модифицированные, как T3) лидирует дебютант Дакара, бразилец Родриго Варела.

В классе грузовиков окончательная классификация пока не объявлена, но известно, что незадолго до финиша этапа лидировал голландский экипаж Януса ван Кастерена, опытного гонщика, выступающего на Iveco, подготовленном командой Team De Rooy.

Завтра участников ралли-рейда ждёт долгий день: на втором этапе марафона им предстоит преодолеть 655 км, из них 463 км – скоростные спецучастки.

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