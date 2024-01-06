Дакар: Сайнс сожалеет о неважном старте марафона

Карлос Сайнс-старший считается одним из фаворитом ралли-рейда «Дакар», первый этап которого пройдёт сегодня. Но уже 5 января участники супермарафона провели так называемый «пролог», по результатам которого определялся порядок старта в субботу, когда гонщикам предстоит преодолеть 414 км скоростных участков, проложенных по весьма сложной местности.

Испанский гонщик заводской команды Audi признал, что в пятницу справился с задачей не лучшим образом. При этом его напарник, Маттиас Экстрём, выступающий на таком же внедорожном электромобиле RS Q RS Q E-TRON e-tron E2, был быстрее всех, опередив ближайшего преследователя на 23 секунды – и это на дистанции в 27 км, которую швед преодолел за 16 с половиной минут.

Следовательно, Экстрём рано утром в субботу стартует первым. Его напарники, заслуженные мастера ралли-рейдов Стефан Петрансель и Карлос Сайнс, проехали спринтерскую дистанцию пролога несколько медленнее: «мистер Дакар» показал 7-й результат, что не так уж плохо, а вот отец гонщика Ferrari был только 34-м, проиграв лидеру более двух минут.

«Мы отработали не лучшим образом, – признал испанский ветеран. – Наш план состоял в том, чтобы финишировать не ниже 15-го места, однако всё сложилось неважно. Мы допустили ошибку в расчётах, думая, что потеряем меньше времени из-за остановки на маршруте».

Карлос Сайнс-старший имеет в виду, что его экипаж намеренно остановился на дистанции, чтобы из тактических соображений стартовать примерно в середине второй десятки. Но к этому просчёту добавился и тот факт, что Сайнс и его штурман Лукас Круз умудрились немного заблудиться и сбиться с маршрута даже на короткой дистанции пролога.

«Надеюсь, пыли на трассе будет не так уж много, ведь в противном случае у нас будут серьёзные сложности, – продолжил Сайнс. – Но впереди ещё много этапов, поэтому надо сохранять терпение. У нас ещё будет возможность отыграться».

Прототипы с гибридной силовой установкой, на которых выступает заводская команда Audi, весьма экзотические по конструкции даже по меркам класса T1.U, который с этого года называется Ultimate.

Они приводятся в движение двумя электрическими мотор-генераторами (MGU), один из которых передаёт крутящий момент на переднюю ось, второй – на заднюю. При этом машина также оснащена проверенным 2-литровым двигателем внутреннего сгорания, который в своё время стоял на спорткарах Audi в кузовной серии DTM – он крутит третий мотор-генератор, а тот в свою очередь вырабатывает электроэнергию для подзарядки батарей и питания двух основных MGU. По техническому регламенту «Дакара» мощность двигателя не должна превышать 392 л.с., но если бы не это ограничение, то сложная силовая установка Audi могла бы развивать до 680 л.с.

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