Джордан взял бы в «команду мечты» Леклера и Норриса

Разговоры о дальнейшей судьбе Серхио Переса шли начиная с прошлой весны, и на то были причины. Гран При Азербайджана стал последней гонкой, которую он выиграл, последний раз с поула стартовал в Майами, после чего его результаты резко снизились, и на тот уровень, на котором он был в начале 2023 года, мексиканец так и не вышел.

Сейчас мало кто верит, что Перес продержится в Red Bull Racing дольше одного сезона, и Эдди Джордан, основатель и бывший владелец команды Jordan, назвал гонщика, которого он хотел бы видеть в роли напарника Макса Ферстаппена.

Это Алекс Элбон, хотя он уже провёл в Red Bull Racing полтора сезона, и именно его в своё время заменил Перес. Кстати, формально контракты обоих истекают в конце 2024-го, хотя в Williams, конечно, надеются на продолжение сотрудничества со столь эффективным гонщиком, а в случае с Пересом в Red Bull намекают, что всё будет зависеть от его результатов.

«Я питаю слабость к Элбону, – заявил Джордан, принимая участие в подкасте Formula for Success. – Просто я думаю, что в благоприятной ситуации он вполне может по-настоящему собраться. Мне бы хотелось, чтобы в дальнейшем на каком-то этапе он получил шанс стать напарником Макса. Полагаю, он сможет всех сильно удивить».

Хотя Джордан продал Jordan Grand Prix 19 лет назад (её название сначала поменялось на Midland, затем на Spyker, после чего она стала именоваться Force India, ненадолго превратилась в Racing Point, а теперь это Aston Martin F1), он поделился своими соображениями о том, какой сейчас могла бы быть команда его мечты.

«Я большой поклонник таланта Шарля Леклера, и, конечно, пригласил бы его в такую команду, – сказал ирландец, в прошлом году отметивший 75-летний юбилей. – На Льюиса Хэмилтона сложно не обратить внимания, но время берёт своё, и возраст не в его пользу, поэтому я бы продолжил поиски. Фернандо Алонсо или Льюиса я бы приглашать не стал. Я бы выбрал Леклера и Ландо Норриса. Я бы хотел, чтобы состав моей команды был вот таким».

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