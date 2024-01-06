Формула E: Индийский этап исключён из календаря сезона

В прошлом году один из этапов чемпионата мира по гонкам на электромобилях впервые прошёл на городской трассе в индийском городе Хайдерабаде, и в 2024 году она должна была вновь принять Формулу E. Гонка была запланирована на 10 февраля, однако организаторы чемпионата поделились неприятной новостью: этот этап пришлось отменить.

В Хайдерабаде должен был пройти 4-й этап сезона, и на этот счёт в конце октября были подписаны все необходимые договорённости, причём они носили многолетний характер, однако городская администрация и правительство штата Телингана в одностороннем порядке их расторгли.

Руководство Формулы E уже направило индийской стороне официальное уведомление о нарушении контракта, в котором, в частности, говорится, что организаторы чемпионата выбирают тактику дальнейших действий и оставляют за собой право решать возникшие сложности в судебном порядке.

Альберто Лонго, соучредитель и генеральный директор Формулы E: «Мы чрезвычайно переживаем за огромную армию индийских автоспортивных болельщиков. Мы понимаем, что проведение гонки чемпионата мира – важное и престижное событие для Хайдерабада и всей Индии.

Акбар Эбрахим, президент Федерации индийских автоспортивных клубов ((FMSCI), и его команда оказывают нам полную поддержку в том, чтобы Формула E вернулась в Хайдерабад. Их тоже расстроило решение правительства штата, которое означает, что гонку придётся отменить».

Джефф Додд, исполнительный директор Формулы E: «Очень расстраивает, что мы не сможем развить прошлогодний успех. Дебютная гонка, состоявшаяся в 2023 году, дала региону экономический эффект почти в $84 млн. Мы также расстроены из-за наших главных индийских партнёров, прежде всего Mahindra и Tata Communications.

Гонка в Хайдерабаде была важна для того, чтобы продемонстрировать преимущества перехода на электрический транспорт на рынке, где очень остро стоит проблема загрязнения окружающей среды из-за выхлопных газов автомобильных двигателей, что наносит вред здоровью людей и экологии».

Сезон в Формуле E стартует через неделю: 13 января в Мексике пройдёт первый этап чемпионата 2024 года.

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