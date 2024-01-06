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Расселл: Сейчас гонщику недостаточно быть быстрым

Пилот Mercedes Джордж Расселл считает, что современным гонщикам Формулы 1 уже недостаточно быть быстрыми, чтобы добиться успеха…

Джордж Расселл: «Когда я был подростком, речь шла только о скорости. Ты забирался в кокпит и не думал ни о чём другом, кроме того, как проехать круг максимально быстро.

Но времена изменились. Машины стали сложнее, чем когда-либо прежде, мы иначе взаимодействуем с командой, да и команды стали больше – в Mercedes работают 2000 человек.

Если бы сегодня я просто был быстрым гонщиком, но не мог оптимально взаимодействовать со своей командой, я бы не был в том положении, в котором нахожусь сейчас».

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