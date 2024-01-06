Роб Томас о напряжённой работе на базе Mercedes

Главный операционный директор команды Mercedes Роб Томас рассказал о работе на базе и подготовке к новому сезону.

Роб Томас: «Этот период всегда интересен. Мы работаем шесть дней в неделю в несколько смен, за окном темно и холодно, с каждым днём волнение возрастает. Все начинается с дизайна, потом мы воплощаем его в детали и видим, как постепенно рождается новая машина.

Мы всегда активно отмечаем ключевые события, например – все вместе присутствуем при первом запуске двигателя. Если бы не такие радостные моменты, это была бы просто напряженная работа на протяжении шести месяцев.

Эти праздники очень важны. Все мы – часть чего-то большего. Они поддерживают нас в тонусе, и с невероятным желанием вернуться к победам, вы просто не получите их больше нигде.

В первые годы мы очень серьезно относились к созданию общей культуры. Наши ключевые ценности основаны на том, что мы называем гордостью – это страсть, уважение, инновации, решительность, совершенство.

За эти годы мы стали сплочённой группой целеустремленных людей, все мы относимся друг к другу с огромным уважением, и никто в коллективе не более важен, чем другой. Мы убираем статус и иерархию, чтобы было пространство для обмена идеями. Мы пытаемся быть лучшими в мире, а для этого каждый должен внести свой вклад».

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