В департаменте стратегии Ferrari грядут перемены

В итальянской прессе появились сообщения о возможных перестановках в департаменте стратегии команды Ferrari. Газета Corriere dello Sport сообщила, что в новом сезоне Иньяки Руэда уже не будет работать в этом отделе, хотя в компании останется – не исключено, что его переведут в подразделение, отвечающее за гонки GT.

Руэда в течение многих лет был одним из стратегов Скудерии, а в 2015-м возглавил этот отдел, однако в прошлом году на этом посту его сменил Равин Джейн, после чего испанский специалист перестал ездить на гонки и трудился только на базе команды в Маранелло. Тем не менее, его влияние на работу отдела оставалось весьма существенным.

На протяжении нескольких сезонов стратегов Ferrari критиковали за неоднозначные, а порой откровенно ошибочные решения – в том числе так было и в 2023 году, прежде всего на этапах в Остине и Абу-Даби. Уход Руэды из команды Формулы 1 говорит о продолжающихся кадровых перестановках, вполне ожидаемых после смены руководства.

Фредерик Вассёр возглавил команду всего лишь год назад и его главная задача – вернуть Ferrari на прежние позиции, ведь последний раз она выигрывала Кубок конструкторов больше 15 лет назад, в 2008-м.

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